В Гренландии заявили об исторической значимости выборов в Дании

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал досрочные парламентские выборы в Дании "самыми важными" в истории Гренландии.

Об этом он сказал в комментарии агентству AFP, пишет "Европейская правда".

Когда в столице Гренландии Нууке открылись избирательные участки, Нильсен подчеркнул, что Гренландия все еще находится в "серьезной ситуации", имея в виду посягательства американского президента Дональда Трампа на автономную часть Дании.

"Я считаю, что это самые важные выборы в датский парламент в Гренландии за всю историю. Мы живем во времена, когда одна из сверхдержав пытается нас приобрести, захватить, контролировать", – заявил он.

Напомним, во вторник, 24 марта, датские избиратели отправились на участки, чтобы принять участие в досрочных парламентских выборах.

Последние опросы общественного мнения накануне парламентских выборов в Дании показали, что социал-демократы премьер-министра приближаются к большинству вместе с левыми партиями.

Объявляя о досрочных выборах, премьер-министр Метте Фредериксен заявляла, что сейчас подходящий момент для голосования, поскольку страна испытывает значительное внешнеполитическое давление со стороны США в отношении Гренландии.

