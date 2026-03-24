У Чехії суд обирає запобіжний захід підозрюваним у підпалі збройового складу

У чеському місті Пардубіце почалось судове засідання щодо запобіжного заходу підозрюваним у підпалі збройового складу.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

Ввечері 24 березня в Окружному суді Пардубіце проходить судове засідання щодо двох із трьох підозрюваних у підпалі збройового складу – їм обиратимуть запобіжний захід.

До суду доставили двох підозрюваних, які затримані на території Чехії – молодих жінку і чоловіка. Останній перед тим, як його завели до будівлі суду, гукав гасло про "Вільну Палестину".

Засідання призначили на незвично пізній час, 17 годину – після фактичного завершення робочого дня, що пояснили безпековими міркуванням.

Третій підозрюваний перебуває у Словаччині, Чехія проситиме про його екстрадицію. У поліції зазначили, що тривають пошуки інших можливих спільників.

Раніше повідомили, що серед трьох затриманих – громадяни Чехії та США.

Підпал приміщення збройового заводу компанії LPP Holding стався минулої п’ятниці у чеському місті Пардубіце. Відповідальність за пожежу на заводі взяла на себе група Earthquake Faction, яка протестує проти співпраці з Ізраїлем.

У вівторок угруповання висунуло ультиматум компанії, закликаючи її відмовитись від співпраці з Ізраїлем та засудити його дії в Палестині, погрожуючи в іншому разі оприлюднити викрадені конфіденційні документи.

У компанії LPP Holding заперечують співпрацю з ізраїльськими виробниками. Водночас відомо, що на заводі, який зазнав пожежі, виготовлялися дрони для України.

Чеська газета Mlada Fronta Dnes з посиланням на джерела повідомила, що реальною метою атаки могло бути виробництво безпілотників для України, а "антиізраїльська акція" – лише маскування. Влада Чехії розслідує можливий російський слід.

