В Чехии суд выбирает меру пресечения для подозреваемых в поджоге оружейного склада

В чешском городе Пардубице началось судебное заседание по вопросу о мере пресечения для подозреваемых в поджоге оружейного склада.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

Вечером 24 марта в Окружном суде Пардубице проходит судебное заседание в отношении двух из трех подозреваемых в поджоге оружейного склада – им будут избирать меру пресечения.

В суд доставили двух подозреваемых, задержанных на территории Чехии – молодых женщину и мужчину. Последний перед тем, как его завели в здание суда, выкрикинул лозунг о "Свободной Палестине".

Заседание назначили на необычно позднее время, 17 часов – после фактического завершения рабочего дня, что объяснили соображениями безопасности.

Третий подозреваемый находится в Словакии, Чехия будет просить о его экстрадиции. В полиции отметили, что продолжаются поиски других возможных сообщников.

Ранее сообщалось, что среди трех задержанных – граждане Чехии и США.

Поджог помещения оружейного завода компании LPP Holding произошел в минувшую пятницу в чешском городе Пардубице. Ответственность за пожар на заводе взяла на себя группа Earthquake Faction, протестующая против сотрудничества с Израилем.

Во вторник группировка выдвинула ультиматум компании, призывая ее отказаться от сотрудничества с Израилем и осудить его действия в Палестине, угрожая в противном случае обнародовать похищенные конфиденциальные документы.

В компании LPP Holding отрицают сотрудничество с израильскими производителями. В то же время известно, что на заводе, пострадавшем от пожара, изготавливались дроны для Украины.

Чешская газета Mlada Fronta Dnes со ссылкой на источники сообщила, что реальной целью атаки могло быть производство беспилотников для Украины, а "антиизраильская акция" – лишь маскировка. Власти Чехии расследуют возможный российский след.

