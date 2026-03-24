ЗМІ: король Британії планує відвідати США у квітні

Король Великої Британії Чарльз III здійснить перший державний візит до США та виступить перед Конгресом наступного місяця.

Про це пише Politico із посиланням на слова двох обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

Це буде перший виступ представника британської королівської сім’ї перед Конгресом з часу звернення королеви Єлизавети II у 1991 році.

Як зазначили співрозмовники, у рамках візиту король Британії виступить перед Конгресом на спільному засіданні у тиждень, що починається 27 квітня.

У лютому 2025 року прем’єр Британії Кір Стармер їздив до американського президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, 16 березня Трамп заявив, що він "незадоволений" Стармером за те, що той спочатку відмовився відправити військову техніку на Близький Схід, коли почалася американсько-ізраїльська операція проти Ірану.

Перед початком операції США проти Ірану Велика Британія спершу відмовила Вашингтону в дозволі на проведення ударів з таких баз, як Дієго-Гарсія та Ферфорд, посилаючись на міжнародне право. Однак згодом Стармер поступився і сказав, що дозволить США доступ до Дієго-Гарсії для "конкретних і обмежених оборонних цілей".