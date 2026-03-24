СМИ: король Великобритании планирует посетить США в апреле

Король Великобритании Чарльз III совершит первый государственный визит в США и выступит перед Конгрессом в следующем месяце.

Об этом пишет Politico со ссылкой на слова двух осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

Это будет первое выступление представителя британской королевской семьи перед Конгрессом со времени обращения королевы Елизаветы II в 1991 году.

Как отметили собеседники, в рамках визита король Великобритании выступит перед Конгрессом на совместном заседании в неделе, начинающейся 27 апреля.

В феврале 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил американского президента Дональда Трампа.

Напомним, 16 марта Трамп заявил, что он "недоволен" Стармером за то, что тот сначала отказался отправить военную технику на Ближний Восток, когда началась американо-израильская операция против Ирана.

Перед началом операции США против Ирана Великобритания сначала отказала Вашингтону в разрешении на проведение ударов с таких баз, как Диего-Гарсия и Ферфорд, сославшись на международное право. Однако впоследствии Стармер уступил и заявил, что предоставит США доступ к Диего-Гарсии для "конкретных и ограниченных оборонных целей".