Трамп знову висловив невдоволення Британією через відсутність допомоги у війні проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що він "незадоволений" британським прем’єр-міністром Кіром Стармером за те, що той спочатку відмовився відправити військову техніку на Близький Схід, коли почалася американо-ізраїльська операція проти Ірану.

Заяву американського президента наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

Назвавши Велику Британію "найстарішим союзником" своєї країни, Трамп зазначив, що США витратили "величезні кошти" на НАТО та захист України від Росії.

Він додав, що вважає це "жахливим", а також зазначив що він "незадоволений Великою Британією".

"Я був дуже здивований поведінкою Великої Британії, тому що два тижні тому я сказав: "Чому б вам не відправити туди кілька кораблів?", а він дійсно не хотів цього робити", – сказав Трамп журналістам.

Президент повідомив, що Стармер повідомив йому вчора, що збирається зустрітися зі своєю командою, щоб прийняти рішення про приєднання до зусиль із забезпечення безпеки Ормузької протоки.

"Я сказав: „Тобі не потрібно збиратися з командою. Ти прем'єр-міністр. Ти можеш ухвалювати рішення самостійно – навіщо тобі збиратися з командою, щоб з'ясувати, чи відправиш ти нам тральщики чи кораблі?" Я сказав: „Тобі не потрібно збиратися з командою"", – розповів Трамп.

Нагадаємо, 7 березня президент США Дональд Трамп розкритикував Британію за нібито запізнілі рішення, коли, за його словами, США та Ізраїль "майже перемогли" у війні проти Ірану. Так він прокоментував рішення Британії підготувати авіаносець HMS Prince of Wales до відправки на Близький Схід.

Перед початком операції США проти Ірану Велика Британія спершу відмовила Вашингтону в дозволі на проведення ударів з таких баз, як Дієго-Гарсія та Ферфорд, посилаючись на міжнародне право. Однак згодом прем'єр-міністр Кір Стармер поступився і сказав, що дозволить США доступ до Дієго-Гарсії для "конкретних і обмежених оборонних цілей".