Ердоган заявив, що Ізраїль "саботує" мирні переговори

Президент Туреччини Реджеп Ердоган наголосив, що війну на Близькому Сході необхідно припинити шляхом діалогу та серйозних переговорів, але зазначив, що позиція Ізраїлю підриває дипломатичні зусилля.

Про це він заявив у вівторок, 24 березня, у телевізійному зверненні, цитує AP, пише "Європейська правда".

Ердоган вважає, що не можна допустити, щоб "безкомпромісна, максималістська та радикальна позиція Ізраїлю саботувала дипломатичні рішення".

"Жодна країна, яка цінує мир і стабільність у світі, не повинна продовжувати підливати масла у вогонь, який Ізраїль несправедливо розпалив у нашому регіоні", – додав президент Туреччини.

Міноборони Туреччини 9 березня повідомило про збиття іранської балістичної ракети у турецькому повітряному просторі.

Після цього Туреччина викликала посла Ірану в Анкарі і зажадала пояснень після того, як з Ірану в бік Туреччини була запущена балістична ракета, висловивши свій протест і занепокоєння з приводу цього інциденту.

Нещодавно турецьке Міністерство оборони повідомило, що НАТО відправляє на південь Туреччини ще одну систему Patriot на тлі війни на Близькому Сході.