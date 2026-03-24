Эрдоган заявил, что Израиль "саботирует" мирные переговоры

Новости — Вторник, 24 марта 2026, 19:55 — Уляна Кричковская

Президент Турции Реджеп Эрдоган подчеркнул, что войну на Ближнем Востоке необходимо прекратить путем диалога и серьезных переговоров, но отметил, что позиция Израиля подрывает дипломатические усилия.

Об этом он заявил во вторник, 24 марта, в телевизионном обращении, цитирует AP, пишет "Европейская правда".

Эрдоган считает, что нельзя допустить, чтобы "бескомпромиссная, максималистская и радикальная позиция Израиля саботировала дипломатические решения".

"Ни одна страна, которая ценит мир и стабильность в мире, не должна продолжать подливать масла в огонь, который Израиль несправедливо разжег в нашем регионе", – добавил президент Турции.

Минобороны Турции 9 марта сообщило о сбивании иранской баллистической ракеты в турецком воздушном пространстве.

После этого Турция вызвала посла Ирана в Анкаре и потребовала объяснений после того, как из Ирана в сторону Турции была запущена баллистическая ракета, выразив свой протест и обеспокоенность по поводу этого инцидента.

Недавно турецкое Министерство обороны сообщило, что НАТО отправляет на юг Турции еще одну систему Patriot на фоне войны на Ближнем Востоке.

