Туреччина викликала іранського посла через балістичну ракету

Туреччина викликала посла Ірану в Анкарі і зажадала пояснень після того, як з Ірану в бік Туреччини була запущена балістична ракета, висловивши свій протест і занепокоєння з приводу цього інциденту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

Посол Ірану в Анкарі Мохаммад Хасан Хабіболлазаде був викликаний до Міністерства закордонних справ, де турецькі посадовці висловили реакцію Анкари і занепокоєння з приводу балістичної ракети, запущеної з Ірану в бік Туреччини.

Під час зустрічі турецька влада зажадала від іранської сторони пояснень щодо інциденту і наголосила на серйозності ситуації.

Джерела повідомили, що Туреччина висловила сподівання, що такі інциденти не повторяться, і наголосила на необхідності уникати кроків, які можуть ще більше загострити напруженість у регіоні.

Міноборони Туреччини 9 березня повідомило про збиття іранської балістичної ракети у турецькому повітряному просторі.

Минулого тижня одна із запущених Іраном балістичних ракет летіла у напрямку території Туреччини і була збита з американського есмінця.

Туреччина через інцидент викликала посла Ірану. Водночас, за даними ЗМІ, в Анкарі вважають, що її ціллю не були турецькі об’єкти.

У НАТО висловили солідарність з Туреччиною та відзначили, що реакція на інцидент є конкретною демонстрацією спроможності Альянсу захищати громадян своїх країн.