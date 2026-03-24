Голова Генштабу Франції про США: союз міцний, але непередбачуваний

Очільник Генерального штабу Збройних сил Франції Фаб'єн Мандон заявив, що США як союзник стають "все менш і менш передбачуваними".

Про це він сказав на Паризькому форумі з питань оборони та стратегії, передає AP, пише "Європейська правда".

Голова французького Генштабу охарактеризував відносини Франції зі США як "дуже міцні", але висловив жаль з приводу того, що "вони вирішили втрутитися на Близькому Сході, не попередивши нас".

"Ми відреагували негайно, здивовані діями американського союзника, який залишається союзником, але стає дедалі менш передбачуваним і навіть не вважає за потрібне повідомляти нас, коли вирішує розпочати військові операції. Це впливає на нашу безпеку. Це впливає на наші інтереси", – сказав він.

Писали, що французький президент Емманюель Макрон заявив, що Париж вивчає можливості розблокування Ормузької протоки через дії на рівні Організації Об’єднаних Націй.

Також Британія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Японія заявили про "готовність зробити свій внесок" у зусилля для забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку.

А міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що не бачить очевидного завершення конфлікту на Близькому Сході в найближчій перспективі.