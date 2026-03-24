Глава Генерального штаба Франции о США: союз прочный, но непредсказуемый

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон заявил, что США как союзник становятся "все менее и менее предсказуемыми".

Об этом он сказал на Парижском форуме по вопросам обороны и стратегии, передает AP, пишет "Европейская правда".

Глава французского Генштаба охарактеризовал отношения Франции с США как "очень прочные", но выразил сожаление по поводу того, что "они решили вмешаться на Ближнем Востоке, не предупредив нас".

"Мы отреагировали немедленно, удивленные действиями американского союзника, который остается союзником, но становится все менее предсказуемым и даже не считает нужным сообщать нам, когда решает начать военные операции. Это влияет на нашу безопасность. Это влияет на наши интересы", – сказал он.

Сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж изучает возможности разблокирования Ормузского пролива через действия на уровне Организации Объединенных Наций.

Также Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Япония заявили о "готовности внести свой вклад" в усилия по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив.

А министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что не видит очевидного завершения конфликта на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе.