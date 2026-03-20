Франція просуває план розблокування Ормузької протоки через ООН

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що Париж вивчає можливості розблокування Ормузької протоки через дії на рівні Організації Об’єднаних Націй.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Макрон сказав після саміту лідерів ЄС у відповідь на запитання Politico.

Французький президент зазначив, що у четвер пояснив Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, що Франція має намір з’ясувати думку своїх основних партнерів, зокрема членів Ради безпеки, щодо доцільності створення механізму ООН для реалізації своїх намірів у Ормузькій протоці..

"Ми розпочали процес вивчення ситуації, і найближчими днями побачимо, чи є у нього шанси на успіх", – заявив Макрон.

Він також зазначив, що обговорив цю ідею з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді під час телефонної розмови в четвер вранці. Потім Макрон поінформував про неї інших лідерів ЄС.

За словами одного з дипломатів ЄС, Гутерреш сказав лідерам, що для країн Глобального Півдня важливо, аби будь-яка ініціатива щодо розблокування Ормузької протоки проходила через ООН.

Раніше того ж дня інший дипломат повідомив виданню, що така ініціатива може полягати у прийнятті резолюції, яка отримає підтримку країн Перської затоки та Європи, створивши основу для ширшої коаліції з метою гарантування безпеки цього життєво важливого водного шляху.

Іран практично перекрив цю важливу морську артерію, якою транспортується приблизно 20% світових запасів нафти, що призвело до зростання світових цін на енергоносії.

Макрон заявив, що перевірить шанси на успіх ініціативи ООН, не надаючи при цьому додаткових деталей щодо плану. "Я думаю, що це може допомогти. Я обережний, оскільки це залежить не лише від нас", – сказав він.

Напередодні німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина може приєднатися до місії у Ормузькій протоці, якщо на це буде міжнародний мандат, та якщо питання буде скоординовано з державами Перської затоки.

Також 19 березня Британія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Японія заявили про "готовність зробити свій внесок" у зусилля для забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку.

Повідомляли, що Британія направила військових офіцерів до США, де вони долучаться до розробки плану з розблокування Ормузької протоки.