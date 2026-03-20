Франція не бачить можливості завершити конфлікт на Близькому Сході найближчим часом

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що не бачить очевидного завершення конфлікту на Близькому Сході в найближчій перспективі.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами після зустрічі зі своїм ізраїльським колегою Гідеоном Сааром у Тель-Авіві, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Барро наголосив, що Франція та її союзники продовжуватимуть докладати зусиль для пошуку довгострокового вирішення.

"Немає очевидного короткострокового виходу з поточної ескалації напруженості в регіоні, яка в певному сенсі триває з 7 жовтня 2023 року. Але це жодним чином не повинно слугувати приводом для бездіяльності", – акцентував французький міністр.

Писали, що французький президент Емманюель Макрон заявив, що Париж вивчає можливості розблокування Ормузької протоки через дії на рівні Організації Об’єднаних Націй.

Також Британія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Японія заявили про "готовність зробити свій внесок" у зусилля для забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку.