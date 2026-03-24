Екзит-пол: соціал-демократи лідирують на дострокових виборах у Данії

Згідно з даними екзит-полів, партія прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен має всі шанси здобути найбільшу кількість місць у парламенті на дострокових виборах.

Про це стало відомо з езит-пола, який опублікував телеканал TV2, пише "Європейська правда".

Понад 4,3 мільйона осіб мають право голосу на виборах до парламенту нового скликання, який обирається на чотирирічний термін.

Однопалатний парламент Данії налічує 179 місць. З них 175 відведено для депутатів із самої Данії, а по два місця – для представників малонаселеної Гренландії та іншої напівавтономної території королівства – Фарерських островів.

За прогнозами, соціал-демократи Фредеріксен отримають 21% голосів. Якщо ці результати підтвердяться, Фредеріксен все одно не матиме чіткої парламентської більшості разом із традиційними лівими союзниками.

Відтак це змусить її покладатися на переговори з центристськими та правими партіями або представниками Гренландії та Фарерських островів, щоб забезпечити собі третій термін.

Вибори в Данії пройшли під тінню поновлених заяв президента США щодо Гренландії.

Останні опитування громадської думки напередодні парламентських виборів у Данії показали, що соціал-демократи прем'єр-міністерки наближаються до більшості з лівими партіями.

Оголошуючи про дострокові вибори, прем’єрка Метте Фредеріксен заявляла, що зараз слушний момент для голосування, оскільки країна відчуває значний зовнішньополітичний тиск США щодо Гренландії.

