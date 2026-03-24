Экзит-пол: социал-демократы лидируют на досрочных выборах в Дании

Согласно данным экзит-полов, партия премьер-министра Дании Метте Фредериксен имеет все шансы завоевать наибольшее количество мест в парламенте на досрочных выборах.

Об этом стало известно из экзит-пола, опубликованного телеканалом TV2, пишет "Европейская правда".

Более 4,3 миллиона человек имеют право голоса на выборах в парламент нового созыва, который избирается на четырехлетний срок.

Однопалатный парламент Дании насчитывает 179 мест. Из них 175 отведено для депутатов из самой Дании, а по два места – для представителей малонаселенной Гренландии и другой полуавтономной территории королевства – Фарерских островов.

По прогнозам, социал-демократы Фредериксен получат 21% голосов. Если эти результаты подтвердятся, Фредериксен все равно не будет иметь четкого парламентского большинства вместе с традиционными левыми союзниками.

Поэтому это заставит ее полагаться на переговоры с центристскими и правыми партиями или представителями Гренландии и Фарерских островов, чтобы обеспечить себе третий срок.

Выборы в Дании прошли под тенью возобновленных заявлений президента США по поводу Гренландии.

Последние опросы общественного мнения накануне парламентских выборов в Дании показали, что социал-демократы премьер-министра приближаются к большинству вместе с левыми партиями.

Объявляя о досрочных выборах, премьер-министр Метте Фредериксен заявляла, что сейчас подходящий момент для голосования, поскольку страна испытывает значительное внешнеполитическое давление со стороны США в отношении Гренландии.

Подробнее читайте в статье: Выборы на фоне угроз Трампа: сохранит ли свой пост проукраинская премьер-министр Дании.