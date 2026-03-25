Трамп агитирует венгров голосовать за Орбана на предстоящих выборах

Президент США Дональд Трамп прямо призвал венгров голосовать за действующего премьер-министра Виктора Орбана и его партию "Фидес" на парламентских выборах, которые состоятся 12 апреля.

Об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Трамп, Орбан – "поистине сильный и влиятельный лидер, имеющий за плечами проверенный опыт достижения феноменальных результатов".

"Он неустанно борется за свою великую страну и народ и любит их так же, как я люблю Соединенные Штаты Америки. Виктор прилагает все усилия для защиты Венгрии, развития экономики, создания рабочих мест, содействия торговле, пресечения нелегальной иммиграции и обеспечения закона и порядка", – добавил президент США.

По его словам, отношения между Венгрией и США "достигли новых высот". Он также добавил, что "с нетерпением" ждет продолжения "тесного сотрудничества" с Орбаном.

"Я с гордостью поддержал Виктора на переизбрание в 2022 году, и для меня большая честь сделать это снова. День выборов – 12 апреля 2026 года. Венгрия: выходите и голосуйте за Виктора Орбана. Он – настоящий друг, боец и победитель, и он имеет мою полную и безоговорочную поддержку на переизбрание на пост премьер-министра Венгрии", – подчеркнул Трамп.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Чехии, представитель популистской партии "Автомобилисты за себя" Петр Мацинка на съезде группы "Патриоты за Европу" в Будапеште восхвалял премьера Венгрии Виктора Орбана как "деятеля, которые рождаются раз в 500 лет".

Кроме того, в Будапеште ожидают визита вице-президента США Джей Ди Венса.