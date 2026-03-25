Президентка Молдови звернулася до жителів країни на тлі енергетичної кризи

Президентка Молдови Мая Санду у зверненні до жителів країни через енергетичну кризу прямо звинуватила Росію у ситуації, що склалась.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Санду написала у своєму Facebook.

Президентка наголосила, що Росія продовжує цілеспрямовано підривати безпеку Молдови та ставити під загрозу життя її громадян.

"Після обстрілу української ГЕС, що призвело до забруднення Дністра, вона (Росія) залишила без води 4 райони і продовжує впливати на наше довкілля та наші водні ресурси. Нова жорстока атака призвела до відключення лінії "Ісакча-Вулканешти", яка в певні періоди забезпечує до 60-70% нашого споживання електроенергії. Все це не випадковості, а цілеспрямовані дії Росії, спрямовані на те, щоб послабити Молдову і залишити її в темряві", – підкреслила вона.

Санду запевнила, що державні установи "працюють, щоб захистити громадян". Вона також висловила впевненість, що "ми подолаємо й ці виклики".

Вона також закликала "проявити солідарність, усвідомити серйозність ситуації, проявити стійкість".

"Давайте економити, поширювати повідомлення з офіційних джерел, бути єдиними, бути гідними. Навіть якщо Росія хоче нас послабити, від нас залежить, чи залишимося ми сильними і чи збережемо гідність Молдови", – резюмувала Санду.

Нагадаємо, ЛЕП "Ісакча – Вулканешти" – основний канал імпорту електроенергії з Румунії до Молдови.

Вона відключилась увечері 23 березня, коли, як повідомлялось, Одесу атакували російські дрони.

Також стало відомо, що поблизу пошкодженої інфраструктури високовольтної лінії у Молдові знайшли уламки БпЛА.

Через пошкодження ЛЕП парламент Молдови проголосував за запровадження надзвичайного стану на тлі ризиків перебоїв з електропостачанням.