Президент Молдовы обратилась к жителям страны на фоне энергетического кризиса

Президент Молдовы Майя Санду в обращении к жителям страны в связи с энергетическим кризисом прямо обвинила Россию в сложившейся ситуации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Санду написала в своем Facebook.

Президент подчеркнула, что Россия продолжает целенаправленно подрывать безопасность Молдовы и ставить под угрозу жизнь ее граждан.

"После обстрела украинской ГЭС, приведшего к загрязнению Днестра, она (Россия) оставила без воды 4 района и продолжает оказывать негативное влияние на нашу окружающую среду и наши водные ресурсы. Новая жестокая атака привела к отключению линии "Исакча-Вулканешты", которая в определенные периоды обеспечивает до 60–70 % нашего потребления электроэнергии. Все это не случайности, а целенаправленные действия России, направленные на то, чтобы ослабить Молдову и оставить ее в темноте", – подчеркнула она.

Санду заверила, что государственные учреждения "работают, чтобы защитить граждан". Она также выразила уверенность, что "мы преодолеем и эти вызовы".

Она также призвала "проявить солидарность, осознать серьезность ситуации, проявить стойкость".

"Давайте экономить, распространять сообщения из официальных источников, быть едиными, быть достойными. Даже если Россия хочет нас ослабить, от нас зависит, останемся ли мы сильными и сохраним ли достоинство Молдовы", – резюмировала Санду.

Напомним, ЛЭП "Исакча – Вулканешти" – основной канал импорта электроэнергии из Румынии в Молдову.

Она отключилась вечером 23 марта, когда, как сообщалось, Одессу атаковали российские дроны.

Также стало известно, что вблизи поврежденной инфраструктуры высоковольтной линии в Молдове нашли обломки БПЛА.

Из-за повреждения ЛЭП парламент Молдовы проголосовал за введение чрезвычайного положения на фоне рисков перебоев с электроснабжением.