Дрон, що залетів з повітряного простору РФ, вразив трубу електростанції в Естонії

Безпілотник, що збився з курсу, врізався в ніч проти середи в димову трубу електростанції в Аувере в Естонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Інцидент стався 25 березня о 03:43, повідомила Поліція безпеки. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Дрон потрапив у повітряний простір Естонії з повітряного простору Росії. На місці інциденту працюють сапери Рятувального департаменту, керівництво провадженням здійснює Державна прокуратура, а справу розслідує Департамент поліції безпеки.

"За наявною на цей час інформацією, дрон не був націлений на Естонію. Наразі проводяться первинні дії, розслідування з'ясує точніші обставини", – сказала генеральний прокурор Астрід Асі.

За попередньою оцінкою Enefit Power, електростанція не зазнала безпосередніх ушкоджень, і інцидент не матиме істотного впливу на енергосистему Естонії.

Увечері вівторка і в ніч на середу Україна завдавала удару за допомогою дронів по порту Усть-Луга та об'єктах у Ленінградській області.

"Йдеться про наслідки повномасштабної загарбницької війни з боку Росії. Можна припустити, що подібні інциденти будуть повторюватися", – сказав генеральний директор Поліції безпеки Марго Паллосон.

Також повідомлялося про падіння дрона на території Латвії.

Нагадаємо, 23 березня до Литви залетів безпілотник, ймовірно, з території Білорусі, та вибухнув на озері Лавісас за понад 20 км від кордону. Литовські радари не зафіксували його.

У Міноборони Литви припустили, що це український дрон з-поміж тих, що летів атакувати цілі на території РФ і відхилився від курсу під впливом РЕБ.

Згодом прем’єрка Литви підтвердила, що йдеться саме про український безпілотник, вочевидь один з тих, що летіли атакувати Приморськ під Санкт-Петербургом.