Дрон, залетевший из воздушного пространства РФ, попал в трубу электростанции в Эстонии

Беспилотник, сбившийся с курса, врезался в ночь на среду в дымовую трубу электростанции в Аувере в Эстонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Инцидент произошел 25 марта в 03:43, сообщила Полиция безопасности. В результате инцидента никто не пострадал.

Дрон попал в воздушное пространство Эстонии из воздушного пространства России. На месте инцидента работают саперы Спасательного департамента, руководство производством осуществляет Государственная прокуратура, а дело расследует Департамент полиции безопасности.

"По имеющейся на данный момент информации, дрон не был нацелен на Эстонию. Сейчас проводятся первичные действия, расследование выяснит более точные обстоятельства", – сказала генеральный прокурор Астрид Аси.

По предварительной оценке Enefit Power, электростанция не получила непосредственных повреждений, и инцидент не окажет существенного влияния на энергосистему Эстонии.

Вечером вторника и в ночь на среду Украина наносила удар с помощью дронов по порту Усть-Луга и объектам в Ленинградской области.

"Речь идет о последствиях полномасштабной захватнической войны со стороны России. Можно предположить, что подобные инциденты будут повторяться", – сказал генеральный директор Полиции безопасности Марго Паллосон.

Также сообщалось о падении дрона на территории Латвии.

Напомним, 23 марта в Литву залетел беспилотник, вероятно, с территории Беларуси, и взорвался на озере Лависас в более чем 20 км от границы. Литовские радары не зафиксировали его.

В Минобороны Литвы предположили, что это украинский дрон из числа тех, что летел атаковать цели на территории РФ и отклонился от курса под влиянием РЭБ.

Впоследствии премьер Литвы подтвердила, что речь идет именно об украинском беспилотнике, очевидно одном из тех, что летели атаковать Приморск под Санкт-Петербургом.