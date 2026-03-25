Латвійські військові розповіли подробиці про інцидент з дроном, що залетів з РФ

Заступник начальника Об'єднаного штабу Національних збройних сил Латвії з оперативних питань, бригадний генерал Егілс Лещинскіс розповів подробиці про інцидент з дроном, який залетів на територію країни з боку РФ і згодом впав.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву бригадного генерала наводить Delfi.

Лещинскіс розповів, що минулої ночі о 02:19 на радарі було виявлено неідентифікований літальний апарат, який наближався до латвійського кордону і перетинав його. На місце події було направлено групу ППО.

Безпілотник вибухнув о 02:39 неподалік від села Добричина (Краславський край). Безпілотник вибухнув самостійно, а не після того, як його збили.

Лещинскіс зазначив, що для підрозділів ППО ніч загалом була неспокійною – ще до згаданого інциденту, близько опівночі, було зафіксовано, що ще один об'єкт також влетів у повітряний простір Латвії з Білорусі, здійснив невеликий поворот і полетів у бік Росії.

Він вказав, що обидва дрони відхилилися від курсу або на них були спрямовані засоби електромагнітної боротьби, в результаті чого вони змінили свою початкову траєкторію і "залетіли туди, куди не повинні були".

Бригадний генерал оцінив, що загалом Міністерство оборони Латвії готове до інцидентів такого типу, але "якщо бойові дії відбуваються в сусідніх країнах", то абсолютна безпека не може бути гарантована.

Раніше Міністерство оборони Латвії повідомило, що Повітряні сили зафіксували вторгнення іноземного безпілотного літального апарата в повітряний простір країни.

Латвійська прем’єрка Евіка Сіліня допустила, що дрон міг бути українським.

Також стало відомо, що в Естонії дрон, що збився з курсу, врізався в димову трубу електростанції в Аувере.