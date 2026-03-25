Латвийские военные рассказали подробности об инциденте с дроном, залетевшим с территории РФ

Заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Латвии по оперативным вопросам, бригадный генерал Эгилс Лещинскис рассказал подробности об инциденте с дроном, который залетел на территорию страны со стороны РФ и впоследствии упал.

Как сообщает "Европейская правда", заявление бригадного генерала приводит Delfi.

Лещинскис рассказал, что прошлой ночью в 02:19 на радаре был обнаружен неидентифицированный летательный аппарат, который приближался к латвийской границе и пересек ее. На место происшествия была направлена группа ПВО.

Беспилотник взорвался в 02:39 недалеко от села Добричина (Краславский край). Беспилотник взорвался самостоятельно, а не после того, как его сбили.

Лещинскис отметил, что для подразделений ПВО ночь в целом была беспокойной – еще до упомянутого инцидента, около полуночи, было зафиксировано, что еще один объект также влетел в воздушное пространство Латвии из Беларуси, совершил небольшой поворот и полетел в сторону России.

Он указал, что оба дрона отклонились от курса или на них были направлены средства электромагнитной борьбы, в результате чего они изменили свою первоначальную траекторию и "залетели туда, куда не должны были".

Бригадный генерал оценил, что в целом Министерство обороны Латвии готово к инцидентам такого типа, но "если боевые действия происходят в соседних странах", то полная безопасность не может быть гарантирована.

Ранее Министерство обороны Латвии сообщило, что Военно-воздушные силы зафиксировали вторжение иностранного беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство страны.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня допустила, что дрон мог быть украинским.

Также стало известно, что в Эстонии дрон, сбившийся с курса, врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере.