У парламенті Нідерландів обговорили підтримку України, опозиція критикує менше фінансування

У парламенті Нідерландів наголосили, що увага до війни в Україні не повинна слабшати через ситуацію на Близькому Сході, однак є побоювання щодо того, як Європа може продовжувати надавати Україні достатню фінансову підтримку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Такої думки дотримуються як партії уряду меншості D66, VVD та CDA, так і більшість партій у нижній палаті парламенту.

Під час дебатів з'ясувалося, що існують занепокоєння щодо пакета європейської допомоги на суму 90 млрд євро, який блокує Угорщина.

За словами прем'єр-міністра Роба Єттена, це безпрецедентна ситуація, яку він називає "абсолютно неприйнятною". Однак Єттен сподівається, що наступного місяця питання угорського вето стане неактуальним.

Опозиційні партії, зокрема GroenLinks-PvdA та Volt, під час дебатів звинуватили уряд меншості в тому, що цього року Нідерланди витрачають на Україну набагато менше коштів, ніж уряд Діка Схоофа минулого року. Депутат від GroenLinks-PvdA Каті Пірі підрахувала, що минулого року Україні було надано понад 6 мільярдів військової та фінансової допомоги, порівняно з 3,4 мільярдами цього року. Вона дуже критично ставиться до такого "майже половинного скорочення підтримки".

Прем'єр-міністр заявив, що вважає логічним, що сума допомоги Україні була вищою минулого року, оскільки "на той час вона була гостро необхідною у зв'язку з припиненням американської підтримки". Крім того, було перенесено частину грошей, призначених на наступні роки.

За словами Єттена, нинішній уряд робить вибір на користь "довгострокової структурної підтримки", в рамках якої в найближчі роки щорічно будуть надаватися 3,4 млрд доларів.

У парламенті також звернули увагу, що російська казна, схоже, знову наповнюється швидше через війну на Близькому Сході. Партії закликають розглянути можливість посилення санкцій на європейському рівні. Більшість у нижній палаті також виступає за заборону на в'їзд російських солдатів і ветеранів до країн Шенгенської зони.

Серед GroenLinks-PvdA та VVD велике роздратування викликала позиція "Форуму за демократію", коли депутат Деккер неодноразово заявляв, що війна в Україні "не є нашою війною" і що країни, які вказують на небезпеку війни для Європи, перебільшують.

