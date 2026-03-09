Прем'єр Нідерландів: важливо прискорити процес створення Спецтрибуналу за агресію РФ

Прем'єр Нідерландів Роб Єттен висловився за прискорення процесу створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Єттен відповідав на питання щодо гальмування процесу створення спецтрибуналу саме з боку Нідерландів, де раніше заявляли, що його створять лише після 2028 року.

Він висловив задоволення, що підготовча група вже працює і занурюється в деталі створення трибуналу.

"Дійсно, надзвичайно важливо, щоб ми прискорили цей процес. Саме про це я сьогодні говорив із президентом Зеленським. Йшлося про те, що Нідерланди можуть зробити, щоб ми просувалися вперед у цьому дуже важливому питанні", – сказав Єттен.

Він також згадав про свою розмову з колишніми військовополоненими та з викраденими дітьми, які вже повернулися до України. "Саме їхні історії та їхні страждання підкреслюють важливість притягнення до відповідальності всіх тих воєнних злочинців, які за це відповідальні", – зазначив прем'єр.

Водночас він обережно висловився щодо закликів України щодо завершення організаційної підготовки Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ вже цього року.

"Що стосується цього року, то нам важливо детальніше опрацювати, як саме може функціонувати трибунал і яке його розташування у Нідерландах буде найкращим варіантом. Також важливо забезпечити участь інших держав Ради Європи у цьому трибуналі. Це дозволить розпочати його роботу якнайшвидше", – сказав Єттен.

Нагадаємо, угоду про створення Спецтрибуналу підписали у червні 2025 року.

Майбутній Спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави-агресора Росії, включаючи господаря Кремля Владіміра Путіна.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе під час візиту до Києва в лютому заявив, що початок роботи Спецтрибуналу щодо злочину російської агресії залежить від "волі держав".

