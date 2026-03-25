В парламенте Нидерландов обсудили поддержку Украины, оппозиция критикует меньшее финансирование

В парламенте Нидерландов отметили, что внимание к войне в Украине не должно ослабевать из-за ситуации на Ближнем Востоке, однако есть опасения по поводу того, как Европа может продолжать оказывать Украине достаточную финансовую поддержку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Такого мнения придерживаются как правительство меньшинства D66, VVD и CDA, так и большинство партий в нижней палате парламента.

В ходе дебатов выяснилось, что существуют опасения по поводу пакета европейской помощи на сумму 90 млрд евро, который блокирует Венгрия.

По словам премьер-министра Роба Йеттена, это беспрецедентная ситуация, которую он называет "абсолютно неприемлемой". Однако Йеттен надеется, что в следующем месяце вопрос венгерского вето станет неактуальным.

Оппозиционные партии, в частности GroenLinks-PvdA и Volt, во время дебатов обвинили правительство меньшинства в том, что в этом году Нидерланды тратят на Украину гораздо меньше средств, чем правительство Дика Схофа в прошлом году. Депутат от GroenLinks-PvdA Кати Пири подсчитала, что в прошлом году Украине было предоставлено более 6 миллиардов военной и финансовой помощи, по сравнению с 3,4 миллиардами в этом году. Она очень критически относится к такому сокращению поддержки "почти вполовину".

Премьер-министр заявил, что считает логичным, что сумма помощи Украине была выше в прошлом году, поскольку "в то время она была остро необходима в связи с прекращением американской поддержки". Кроме того, была перенесена часть денег, предназначенных на следующие годы.

По словам Йеттена, нынешнее правительство делает выбор в пользу "долгосрочной структурной поддержки", в рамках которой в ближайшие годы ежегодно будут предоставляться 3,4 млрд долларов.

В парламенте также обратили внимание, что российская казна, похоже, снова наполняется быстрее из-за войны на Ближнем Востоке. Партии призывают рассмотреть возможность усиления санкций на европейском уровне. Большинство в нижней палате также выступает за запрет на въезд российских солдат и ветеранов в страны Шенгенской зоны.

Среди GroenLinks-PvdA и VVD большое раздражение вызвала позиция "Форума за демократию", когда депутат Деккер неоднократно заявлял, что война в Украине "не является нашей войной" и что страны, которые указывают на опасность войны для Европы, преувеличивают.

Напомним, премьер Нидерландов Роб Йеттен в интервью "ЕвроПравде" заявлял, что отсутствие четкого пути Украины в ЕС грозит сообществу дестабилизацией не только со стороны России.

Также Йеттен высказался за ускорение процесса создания Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ.

