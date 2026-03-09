Прем'єр Нідерландів пояснив, чому Україні слід запропонувати чіткий шлях до членства

Прем'єр Нідерландів Роб Єттен вважає, що відсутність чіткого шляху України в ЄС загрожує спільноті дестабілізацією не лише з боку Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Єттен вважає, що слід дивитися на європейську родину з геополітичної точки зору – не лише щодо України, а й щодо інших країн, які хотіли б бути частиною європейської родини.

"Якщо ми не посилимо нашу співпрацю і не запропонуємо чіткий шлях до членства в ЄС, то не лише Росія, а й інші країни намагатимуться впливати на процес і дестабілізувати європейський континент", – заявив він.

За словами Єттена, у дуже багатьох питаннях європейцям потрібно бути менш наївними й розуміти, що якщо вони хочуть сильнішого континенту, який дає більше своїм громадянам, потрібно краще працювати в модернізованому Європейському Союзі.

"Що ж стосується вступу України, я закликав би бути обережними, щоб не створити великої кількості розчарувань у найближчі роки. Для цього ми не повинні обіцяти те, чого не зможемо виконати. Тому я бачу поетапний підхід. Якщо ми посилимо підтримку України в проведенні всіх необхідних реформ, я впевнений, що Україна зможе прискорити свою частину процесу", – сказав прем'єр Нідерландів.

На пресконференції у Києві Роб Єттен заявив, що у найближчі місяці у Європейському Союзі відбудуться дебати щодо реалістичних термінів вступу України в ЄС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз без зволікань назвати дату вступу України в ЄС, щоб протягом наступних ще 50 років Росія – за допомогою Угорщини – не змогла блокувати її членство.

Натомість глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що встановлення конкретної дати вступу України до ЄС є неможливим.

Раніше "Європейська правда" повідомляла про ініціативу Єврокомісії щодо запровадження нових правил вступу до ЄС держав-кандидатів: це питання було детально висвітлене в ексклюзивному інтерв’ю єврокомісарки з питань розширення Марти Кос: "Нам не потрібен Орбан, щоб визначити вимоги вступу в ЄС".