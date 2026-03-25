У Литві затримали громадянина Киргизстану за підозрою у фінансуванні тероризму

У Литві затримали громадянина Киргизстану, якого підозрюють у фінансуванні та підтримці тероризму.

Про це повідомляє LRT з посиланням на заяву Служби розслідування фінансових злочинів (СРФЗ), пише "Європейська правда".

За даними правоохоронних органів, чоловіка 1997 року народження затримали в аеропорту Вільнюса минулої суботи.

Слідство стверджує, що підозрюваний, який має посвідку на проживання в Литві, ймовірно, неодноразово зв’язувався та спілкувався з представниками "Бригад Аль-Кассам" – військового крила організації ХАМАС, визнаної терористичною, – і надавав їй фінансову підтримку з використанням криптовалюти.

За заявою СРФЗ, ці дії кваліфікуються як злочин згідно з Кримінальним кодексом Литви.

Співробітники СРФЗ затримали підозрюваного 21 березня в аеропорту Вільнюса після прибуття зі Стамбула. Суд задовольнив клопотання прокурора і обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці.

Досудове розслідування проводять співробітники СРФЗ у співпраці з Департаментом державної безпеки.

Розслідування курирує прокурор Департаменту з розслідування організованої злочинності та корупції Генеральної прокуратури. Слідчі дії тривають.

