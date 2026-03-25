В Литве задержали гражданина Кыргызстана по подозрению в финансировании терроризма

В Литве задержали гражданина Кыргызстана, которого подозревают в финансировании и поддержке терроризма.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на заявление Службы расследования финансовых преступлений (СРФП), пишет "Европейская правда".

По данным правоохранительных органов, мужчину 1997 года рождения задержали в аэропорту Вильнюса в минувшую субботу.

Следствие утверждает, что подозреваемый, имеющий вид на жительство в Литве, вероятно, неоднократно связывался и общался с представителями "Бригад Аль-Кассам" – военного крыла организации ХАМАС, признанной террористической, – и оказывал ей финансовую поддержку с использованием криптовалюты.

По заявлению СРФП, эти действия квалифицируются как преступление согласно Уголовному кодексу Литвы.

Сотрудники СРФП задержали подозреваемого 21 марта в аэропорту Вильнюса после прибытия из Стамбула. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца.

Досудебное расследование проводят сотрудники СРФП в сотрудничестве с Департаментом государственной безопасности.

Расследование курирует прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры. Следственные действия продолжаются.

