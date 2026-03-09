ЗМІ: на Кіпрі затримали двох підозрюваних у шпигунстві для Ірану

Влада Кіпру заарештувала 28-річного громадянина Азербайджану та 27-річну естонку за підозрою у тероризмі та шпигунстві на користь Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Philenews.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ Естонії розслідує ці звинувачення.

Поліція Кіпру повідомила, що арешт відбувся у Ларнаці незадовго до запланованого вильоту підозрюваних з Кіпру.

Слідчі вважають, що чоловік неодноразово відвідував Іран і, ймовірно, був завербований до Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Перебуваючи на Кіпрі, підозрювані відвідали Пафос, Лімасол та Ларнаку, де вони фотографували різні об'єкти, зокрема ті, які часто відвідують громадяни Ізраїлю. Поліція з'ясовує, чи вони могли передавати ці фотографії за кордон.

Суд ухвалив рішення утримувати підозрюваних під вартою на вісім днів, а їхні особисті речі вилучили для проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, минулого тижня Греція затримала 36-річного громадянина Грузії, підозрюваного у шпигунстві за військово-морською базою США на острові Крит.

А у п’ятницю поліція Лондона повідомила про арешти чотирьох осіб, підозрюваних у шпигунстві для іранської розвідки.