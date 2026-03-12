В Естонії заарештували жінку, яка допомагала переправляти люксові автомобілі в РФ і Білорусь

Естонський суд заарештував на 2 місяці жінку, яку підозрюють у порушенні санкцій ЄС проти РФ і Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

У середу, 11 березня, слідчі Податково-митного департаменту затримали громадянку Естонії за підозрою в порушенні санкцій. Прокуратура клопотала про взяття жінки під варту, оскільки існує ризик, що вона може ухилитися від слідства або продовжити вчинення злочинів на волі. У четвер суд заарештував жінку на час попереднього слідства на строк до двох місяців.

Первинна інформація та докази, зібрані під час кримінального провадження, вказують на те, що підозрювана протягом кількох років діяла спільно зі своїм діловим партнером, використовуючи різні комерційні організації для доставки люксових автомобілів у Росію та Білорусь через Європейський Союз. Згідно з попередньою підозрою, в обидві країни вони вивезли санкційні товари на загальну суму 25 мільйонів євро – щонайменше 209 транспортних засобів.

Згідно з підозрою, затримана жінка та її спільник, а також підконтрольні їм підприємства діяли спільно та скоординовано під час організації експорту автомобілів у напрямку Росії та Білорусі.

"Йдеться про масштабну та продуману схему, метою якої було отримання доходу та обхід встановлених санкцій. Так, один із підозрюваних купував автомобілі від імені компаній у країнах-членах ЄС і відповідав за пошук покупців і спілкування в країнах призначення. Другий же організовував логістику таким чином, щоб транспортні засоби, незважаючи на чинну заборону на експорт, доходили до партнерів по угоді в Росії та Білорусі", – пояснила державний прокурор Енелі Лаурітс.

За словами керівника Північного відділу слідчого департаменту Податково-митного департаменту Яаніки Мяндла, це об'ємне розслідування, масштаб якого характеризується як кількістю автомобілів, так і загальною вартістю угод.

"Слідство було дуже насиченим деталями і включало тісну міжнародну співпрацю. Порушення міжнародних санкцій перебувають під підвищеною увагою Податково-митного департаменту, і запобігання, виявлення, провадження та припинення кожного порушення допомагає забезпечити роботу міжнародних санкцій та їхній реальний вплив", – наголосила М'яндла.

У рамках поточного кримінального провадження на сьогоднішній день є підстави підозрювати двох осіб і дві юридичні особи. Узята під варту жінка раніше не мала кримінальних покарань.

Суд в Естонії нещодавно визнав російського підприємця Івана Анчевського винним у порушенні санкцій Європейського Союзу і засудив його до трьох років і шести місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку лютого в німецькій Саксонії затримали депутата земельного парламенту Йорга Дорнау від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" за підозрами в обході санкцій проти Білорусі.