Естонські політики з тривогою відреагували на інцидент з безпілотником

Опозиційні естонські політики з тривогою відреагували на те, що в середу вранці в димар електростанції в Аувере влетів безпілотник з території Росії, і закликали посилити контроль над безпілотними літальними апаратами.

Реакції політиків зібрав мовник ERR, передає "Європейська правда".

Колишній міністр внутрішніх справ і лідер соціал-демократів Лаурі Ляенеметс написав у соціальних мережах, що Естонії потрібна стіна з дронів, і що це була одна з його найважливіших ініціатив на посаді міністра внутрішніх справ.

"Темпи будівництва "стіни безпілотників", очевидно, занадто повільні, враховуючи сьогоднішній інцидент і концепцію безпілотних літальних апаратів під юрисдикцією Міністерства внутрішніх справ. Громадськість хоче, щоб уряд повідомив, як швидко буде завершено будівництво стіни з безпілотників", – написав Ляенеметс.

"Як системи спостереження, так і система збивання безпілотників не ґрунтуються виключно на нинішній здатності Сил оборони збивати великі безпілотники, нам також потрібна здатність мати справу з малими літальними апаратами", – додав Ляенеметс.

"Операції, які Росія може провести проти Естонії за допомогою як великих, так і малих дронів, включають розвідку, підслуховування, руйнування енергетичної та комунікаційної інфраструктури, дезорганізацію, транспортування зброї та вибухівки на естонську землю і навіть вбивства", – зазначив Ляенеметс.

Мартін Хельме, лідер Консервативної народної партії Естонії, написав у соціальних мережах, що покладає відповідальність за інцидент з безпілотником на уряд, який не зміг створити достатній потенціал для боротьби з дронами, збільшивши витрати на оборону.

"Скільки зараз безпілотників вільно літає в нашому повітряному просторі? Не кажучи вже про російські літаки", – зазначив Хельме.

Колишній командувач Сил оборони, а нині депутат Європарламенту Ріхо Террас зазначив, що ситуація серйозна і не повинна розглядатися як випадкове відхилення.

"Ми повинні реагувати максимально професійно, залишаючись на зв'язку з нашими європейськими союзниками. Якщо це дійсно навмисна атака на нашу енергетичну інфраструктуру – ми поки що не можемо цього сказати, але ми повинні серйозно розглянути таку можливість – тоді це атака на НАТО і Європейський Союз", – написав Террас.

"Наша система спостереження підвела нас. Безпілотники повинні бути виявлені до того, як вони досягнуть своєї мети. В цьому випадку він влучив у димар електростанції. Наші можливості по боротьбі з безпілотниками неадекватні і терміново потребують інвестицій", – додав він.

Депутат від правих і експерт з питань оборони Ільмар Рааг написав, що це, швидше за все, військовий ексцес, оскільки в той же час Україна також атакувала порт Усть-Луга та інші.

"Зрештою, ми не можемо виключати навмисних дій росіян, але в цьому випадку це скоріше розвідувальний політ, щоб побачити, як естонці реагують і панікують. Якби метою було знищення Аувере або інших об'єктів електричної інфраструктури, було б задіяно значно більше безпілотників і потужніших засобів", – сказав Рааг.

Однак Рааг зазначив, що такі безпілотники повинні були бути збиті до того, як вони потрапили в димову трубу. "Про подібну загрозу говорять щонайменше два-три роки. Існує дуже велика ймовірність, що щось подібне повториться без початку війни. Це як сніг, який йде щозими", – зазначив Рааг.

Як повідомляли, безпілотник, що збився з курсу, врізався в ніч проти середи в димову трубу електростанції в Аувере в Естонії.

Також повідомлялося про падіння дрона на території Латвії.

А 23 березня до Литви залетів безпілотник, що вибухнув на озері Лавісас за понад 20 км від кордону. Згодом прем’єрка Литви підтвердила, що йдеться саме про український безпілотник, вочевидь, один з тих, що летіли атакувати Приморськ під Санкт-Петербургом.