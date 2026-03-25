Эстонские политики с тревогой отреагировали на инцидент с беспилотником

Оппозиционные эстонские политики с тревогой отреагировали на то, что в среду утром в трубу электростанции в Аувере влетел беспилотник с территории России, и призвали усилить контроль над БпЛА.

Реакции политиков собрал общественный вещатель ERR, передает "Европейская правда".

Бывший министр внутренних дел и лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс написал в социальных сетях, что Эстонии нужна стена из дронов и что это была одна из его важнейших инициатив на посту министра внутренних дел.

"Темпы строительства "стены дронов", очевидно, слишком медленные, учитывая сегодняшний инцидент и концепцию беспилотных летательных аппаратов под юрисдикцией Министерства внутренних дел. Общественность хочет, чтобы правительство сообщило, как быстро будет завершено строительство стены из беспилотников", – написал Ляэнеметс.

"Как системы наблюдения, так и система сбивания беспилотников, которые не основываются исключительно на нынешней способности Сил обороны сбивать большие беспилотники, нам также нужна способность иметь дело с малыми летательными аппаратами", – добавил Ляэнеметс.

"Операции, которые Россия может провести против Эстонии с помощью как больших, так и малых дронов, включают разведку, подслушивание, разрушение энергетической и коммуникационной инфраструктуры, дезорганизацию, транспортировку оружия и взрывчатки на эстонскую землю и даже убийства", – отметил Ляэнеметс.

Мартин Хельме, лидер Консервативной народной партии Эстонии, написал в социальных сетях, что возлагает ответственность за инцидент с беспилотником на правительство, которое не смогло создать достаточный потенциал для борьбы с беспилотниками, увеличив расходы на оборону.

"Сколько сейчас беспилотников свободно летает в нашем воздушном пространстве? Не говоря уже о российских самолетах", – отметил Хельме.

Бывший командующий Сил обороны, а ныне депутат Европарламента Рихо Террас отметил, что ситуация серьезная и не должна рассматриваться как случайное отклонение.

"Мы должны реагировать максимально профессионально, оставаясь на связи с нашими европейскими союзниками. Если это действительно преднамеренная атака на нашу энергетическую инфраструктуру – мы пока не можем этого сказать, но мы должны серьезно рассмотреть такую возможность – тогда это атака на НАТО и Европейский Союз", – написал Террас.

"Наша система наблюдения подвела нас. Беспилотники должны быть обнаружены до того, как они достигнут своей цели. В данном случае он попал в дымоход электростанции. Наши возможности по борьбе с беспилотниками неадекватны и срочно нуждаются в инвестициях", – добавил он.

Депутат от правых и эксперт по вопросам обороны Ильмар Рааг написал, что это, скорее всего, военная авария, поскольку в то же время Украина также атаковала порт Усть-Луга и другие.

"В конце концов, мы не можем исключать преднамеренных действий россиян, но в данном случае это скорее разведывательный полет, чтобы увидеть, как эстонцы реагируют и паникуют. Если бы целью было уничтожение Аувере или других объектов электрической инфраструктуры, было бы задействовано значительно больше беспилотников и более мощных средств", – сказал Рааг.

Однако Рааг отметил, что такие беспилотники должны были быть сбиты до того, как они попали в дымовую трубу. "О подобной угрозе говорят по меньшей мере два-три года. Существует очень большая вероятность, что нечто подобное повторится без начала войны. Это как снег, который идет каждую зиму", – отметил Рааг.

Как сообщалось, беспилотник, сбившийся с курса, врезался в ночь на среду в дымовую трубу электростанции в Аувере в Эстонии.

Также сообщалось о падении дрона на территории Латвии.

А 23 марта в Литву залетел беспилотник и взорвался на озере Лависас в более чем 20 км от границы. Впоследствии премьер Литвы подтвердила, что речь идет именно об украинском беспилотнике, очевидно, одном из тех, что летели атаковать Приморск под Санкт-Петербургом.