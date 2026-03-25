Глави МЗС G7 обговорять з Сибігою 26 березня відновлення захисної арки ЧАЕС

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Франції 26-27 березня глави МЗС обговорять за участю міністра закордонних справ України Андрія Сибіги плани з відновлення пошкодженої Росією арки-укриття над Чорнобильською атомною електростанцією.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя з посиланням на французьке дипломатичне джерело.

"Під час робочої сесії 26 березня, присвяченій відбудові, буде обговорюватися відновлення захисної арки в Чорнобилі. Арка була атакована російським дроном у 2025 році. Оскільки ми наближаємося до 40-ї річниці вибуху в Чорнобилі, ми працюватимемо над нашою спроможністю відремонтувати цю конструкцію", – розповів співрозмовник "Європейської правди".

За його словами, у сесії братиме участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Також до участі у дискусії запрошена президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, оскільки саме ЄБРР відіграє важливу роль у фінансуванні реконструкції захисної арки ЧАЕС.

"ЄБРР відіграє важливу роль у цьому плані – ми вперше матимемо ґрунтовну оцінку вартості робіт. Це коштуватиме щонайменше кілька сотень мільйонів. Ми спробуємо знайти фінансові можливості для відновлення цієї арки", – повідомив французький дипломат.

Як повідомляла "Європейська правда", держсекретар США Марко Рубіо в п'ятницю вирушає до Франції на переговори з колегами з G7, щоб "обговорити спільні проблеми безпеки й можливості для співпраці".

Зустріч очільників МЗС "Групи семи" запланована на 27 березня у муніципалітеті Серне-ла-Віль.

Варто зауважити, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро відвідав у липні 2025 року Чорнобиль, щоб на власні очі побачити руйнування, яких завдала Росія саркофагу Чорнобильській атомній станції.

Франція вже надала 10 млн євро для ліквідації результатів цього удару.

Нагадаємо, у лютому 2025 року російський ударний безпілотник влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції, спричинивши суттєві пошкодження саркофага.