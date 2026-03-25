Главы МИД G7 обсудят с Сибигой восстановление защитной арки ЧАЭС

Во время встречи министров иностранных дел стран G7 во Франции 26-27 марта главы МИД обсудят с участием министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги планы по восстановлению поврежденной Россией арки-укрытия над Чернобыльской атомной электростанцией.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя со ссылкой на французский дипломатический источник.

"Во время рабочей сессии 26 марта, посвященной восстановлению, будет обсуждаться восстановление защитной арки в Чернобыле. Арка была атакована российским дроном в 2025 году. Поскольку мы приближаемся к 40-й годовщине взрыва в Чернобыле, мы будем работать над нашей способностью отремонтировать эту конструкцию", – рассказал собеседник "Европейской правды".

По его словам, в сессии будет участвовать министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Также к участию в дискуссии приглашена президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, поскольку именно ЕБРР играет важную роль в финансировании реконструкции защитной арки ЧАЭС.

"ЕБРР играет важную роль в этом плане – мы впервые будем иметь основательную оценку стоимости работ. Это будет стоить минимум несколько сотен миллионов. Мы попытаемся найти финансовые возможности для восстановления этой арки", – сообщил французский дипломат.

Как сообщала "Европейская правда", госсекретарь США Марко Рубио в пятницу отправляется во Францию на переговоры с коллегами из G7, чтобы "обсудить общие проблемы безопасности и возможности для сотрудничества".

Встреча руководителей МИД Группы семи запланирована на 27 марта в муниципалитете Серне-ла-Виль.

Стоит заметить, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро посетил в июле 2025 года Чернобыль, чтобы воочию увидеть разрушения, которые нанесла Россия саркофагу Чернобыльской атомной станции.

Франция уже предоставила 10 млн евро для ликвидации результатов этого удара.

Напомним, в феврале 2025 года российский ударный беспилотник попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции, вызвав существенные повреждения саркофага.