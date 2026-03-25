Венгрия прекращает поставки газа Украине до восстановления транзита по "Дружбе"

Премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о прекращении поставок газа в Украину, пока не будет восстановлен транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Об этом Орбан заявил в видео, размещенном на странице в Facebook, передает "Европейская правда".

"Поставки газа из Венгрии в Украину будут постепенно прекращены, а тот объем газа, который останется в Венгрии, будет храниться в Венгрии", – заявил Орбан.

Премьер-министр сообщил, что на ближайшем заседании правительства также будет внесено соответствующее предложение.

По словам Орбана, Украина блокирует работу нефтепровода "Дружба", и "пока что мы успешно защищаемся от украинского шантажа, и благодаря защищенным ценам венгры платят самую низкую стоимость на заправках, и мы должны двигаться дальше, чтобы прорвать нефтяную блокаду и обеспечить Венгрию безопасным энергоснабжением".

"Пока Украина не даст нефть, она не получит газ из Венгрии", – подчеркнул премьер-министр, отметив, что поскольку Украина также "атакует южный газопровод, который поставляет газ в Венгрию, мы должны создать резервы, и поэтому мы будем заполнять венгерские газохранилища вместо украинских".

"Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, мы сохраним защищенную цену на бензин и сниженную цену на газ!" – подчеркнул он.

Как сообщала "Европейская правда", Евросоюз приветствовал обязательства Украины отремонтировать разрушенный российской ракетой нефтепровод "Дружба" в течение шести недель. Этому предшествовало предложение ЕС по привлечению финансовых ресурсов и экспертной поддержки для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях Европейского совета в Брюсселе заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина будет вынуждена возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", поскольку у нее "закончатся деньги".