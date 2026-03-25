В Латвии сообщили новые детали об украинском БпЛА, залетевшем на территорию страны

Беспилотник, залетевший на территорию Латвии и разбившийся там, шел на малой высоте и имел боевую часть.

Как сообщает Delfi, пишет "Европейская правда", об этом сообщили представители Вооруженных сил Латвии на специальном брифинге.

Военные отметили, что дрон имел боевую часть, которая сдетонировала при падении. БпЛА шел на высоте менее километра, поэтому остался невидимым для основных радаров.

Заместитель председателя Объединенного штаба ВС Латвии, бригадный генерал Эгилс Лещинскис рассказал, что всего прошлой ночью зафиксировали два нарушения воздушного пространства страны. Один из объектов, очевидно БПЛА, около часа ночи залетел из Беларуси и направлялся вдоль границы, после чего вылетел на территорию России, пробыв в воздушном пространстве Латвии 24 минуты.

В 2:19 зафиксировали приближение цели к воздушному пространству Латвии со стороны РФ, затем этот объект исчез с радаров. Военные подняли группу ПВО, которая должна была отправиться на его перехват. Пока они направлялись на место, дрон упал и взорвался возле села Доброчина Краславского края (примерно 12-15 км от границы с Беларусью), это произошло в 2:35 ночи.

Лещинскис пояснил, что жителям не рассылали никаких уведомлений, потому что это был "очень короткий инцидент".

Он также отметил, что в решениях о сбивании аппаратов военные балансируют риски, поскольку "все, что сбивается в небе, должно где-то упасть на землю".

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс позже подтвердил, что дрон идентифицировали как украинский.

Несколько украинских беспилотников "заблудились" также на территорию Эстонии. По данным эстонской стороны, эта группа БпЛА направлялась атаковать российский порт Усть-Луга, от которого до территории Эстонии – менее 30 км, а кратчайший маршрут от территории Украины пролегает вдоль восточных границ Латвии и Эстонии.