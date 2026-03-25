Міністр оборони Литви обговорить з українським колегою інциденти з дронами в Балтії

Міністр оборони Литви Робертас Каунас, який перебуває з візитом у Києві, пообіцяв обговорити з українським колегою Михайлом Федоровим інциденти з дронами з України, які останні кілька днів порушували повітряний простір балтійських країн.

Каунас наголосив, що інциденти з дронами в балтійських країнах є очікуваними, оскільки біля їхніх кордонів триває найбільша з часів Другої світової війна.

"Україна не винна в тому, що Росія розпочала війну. В Україні я обговорю з міністром оборони України, як можна уникнути подібних інцидентів у майбутньому та мінімізувати наслідки", – заявив литовський міністр.

Він зазначив, що подібні випадки є сигналом для того, щоб посилити оборону східного флангу НАТО та залучити інвестиції з ЄС для інтенсивнішого спостереження на кордонах. Крім того, Каунас заявив, що ситуація була б інакшою, якби Вільнюс збільшив видатки на оборону.

"Ситуація недобра, і вона не може бути іншою, коли сусідні країни ведуть найбільшу війну з часів Другої світової війни. Я не збираюся шукати виправдань – я працюю над тим, щоб змінити ситуацію. Наша нинішня ситуація могла б виглядати зовсім інакше, якби ми виділяли 4-5% на оборону хоча б з 2020 року", – додав він.

Нагадаємо, у ніч на 25 березня під час української атаки по цілях в РФ, один з безпілотників влучив у димову трубу електростанції в естонському місті Аувере. Тієї ж ночі повітряний простір Естонії порушили ще кілька українських дронів.

Також повідомлялося про падіння дрона на території Латвії.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс підтвердив, що дрон, який залетів з території РФ і потім розбився на латвійській території, також був українським.

А 24 березня безпілотник перетнув повітряний простір Литви, а потім розбився й вибухнув у Варенському районі. Глава литовського уряду Інга Ругінене підтвердила, що БпЛА був українським.