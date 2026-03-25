Министр обороны Литвы обсудит с украинским коллегой инциденты с дронами в Балтии

Министр обороны Литвы Робертас Каунас, который находится с визитом в Киеве, пообещал обсудить с украинским коллегой Михаилом Федоровым инциденты с дронами из Украины, которые последние несколько дней нарушали воздушное пространство балтийских стран.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Каунас отметил, что инциденты с дронами в балтийских странах ожидаемы, поскольку у их границ продолжается крупнейшая со времен Второй мировой война.

"Украина не виновата в том, что Россия начала войну. В Украине я обсужу с министром обороны Украины, как можно избежать подобных инцидентов в будущем и минимизировать последствия", – заявил литовский министр.

Он отметил, что подобные случаи являются сигналом для того, чтобы усилить оборону восточного фланга НАТО и привлечь инвестиции из ЕС для более интенсивного наблюдения на границах. Кроме того, Каунас заявил, что ситуация была бы иной, если бы Вильнюс увеличил расходы на оборону.

"Ситуация нехорошая, и она не может быть другой, когда соседние страны ведут самую большую войну со времен Второй мировой войны. Я не собираюсь искать оправданий – я работаю над тем, чтобы изменить ситуацию. Наша нынешняя ситуация могла бы выглядеть совсем иначе, если бы мы выделяли 4-5% на оборону хотя бы с 2020 года", – добавил он.

Напомним, в ночь на 25 марта во время украинской атаки по целям в РФ, один из беспилотников попал в дымовую трубу электростанции в эстонском городе Аувере. Той же ночью воздушное пространство Эстонии нарушили еще несколько украинских дронов.

Также сообщалось о падении дрона на территории Латвии.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подтвердил, что дрон, который залетел с территории РФ и затем разбился на латвийской территории, также был украинским.

А 24 марта беспилотник пересек воздушное пространство Литвы, а затем разбился и взорвался в Варенском районе. Глава литовского правительства Инга Ругинене подтвердила, что БпЛА был украинским.