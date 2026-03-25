МЗС: Орбан втратить понад $1 млрд у разі припинення постачання газу Україні

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Угорщина економічно постраждає від рішення припинити постачання газу до України.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, пише кореспондентка "Європейської правди".

Як відомо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан оголосив про припинення постачання газу до України, доки не буде відновлений транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Тихий зауважив, що станом на зараз цей імпорт не припинений.

"Якщо прем'єр-міністр Орбан все-таки вирішив його припинити – вважаємо, що єдиним наслідком цього буде позбавлення економіки Угорщини та угорців понад мільярда доларів", – сказав він.

За його словами, саме таку суму за минулий рік Угорщина отримала за експорт газу в Україну.

"Єдиний наслідок буде в тому, що з кишень угорців Віктор Орбан забере цей мільярд доларів. Це його справа, якщо він хоче це робити. Україна має на сьогодні необхідні обсяги газу. Україна знає, звідки отримати необхідні обсяги газу навіть в разі припинення Угорщиною постачання", – сказав він.

Речник МЗС наголосив, що Україна, на відміну від Угорщини, "диверсифікована країна і свого часу вжила необхідних заходів для того, щоб постачання енергоресурсів було диверсифікованим".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на полях Європейської ради в Брюсселі заявив, що Будапешт не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна буде змушена відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба", оскільки у неї "закінчаться гроші".