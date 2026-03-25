МИД: Орбан потеряет более $1 млрд в случае прекращения поставок газа Украине

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Венгрия экономически пострадает от решения прекратить поставки газа в Украину.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, пишет корреспондент "Европейской правды".

Как известно, премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о прекращении поставок газа в Украину, пока не будет восстановлен транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Тихий отметил, что по состоянию на сейчас этот импорт не прекращен.

"Если премьер-министр Орбан все-таки решил его прекратить – считаем, что единственным следствием этого будет лишение экономики Венгрии и венгров более миллиарда долларов", – сказал он.

По его словам, именно такую сумму за прошлый год Венгрия получила за экспорт газа в Украину.

"Единственным следствием будет то, что из карманов венгров Виктор Орбан заберет этот миллиард долларов. Это его дело, если он хочет это делать. Украина имеет на сегодня необходимые объемы газа. Украина знает, откуда получить необходимые объемы газа даже в случае прекращения Венгрией поставок", – сказал он.

Представитель МИД подчеркнул, что Украина в отличие от Венгрии "диверсифицированная страна и в свое время предприняла необходимые меры для того, чтобы поставки энергоресурсов были диверсифицированными".

Напомним, пемьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях Европейского совета в Брюсселе заявил, что Будапешт не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина будет вынуждена возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", поскольку у нее "закончатся деньги".