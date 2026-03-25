Франція планує виділити ще 8,5 млрд євро на закупівлю боєприпасів

Уряд Франції планує інвестувати додаткові 8,5 мільярда євро в замовлення боєприпасів до 2030 року.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню у виступі перед Національними зборами, передає BFMTV.

За словами очільника уряду, збільшення інвестицій розглянуть в рамках оновлення закону про військове програмування та можливості збройних сил (LPM). Парламент переглядатиме це законодавство в травні-червні цього року.

Лекорню також оголосив про створення платформи з постачання снарядів France munitions. Очікується, що вона стане постачальником боєприпасів для задоволення потреб французьких збройних сил та армій союзників.

Як повідомлялося, 25 березня Європейська комісія схвалила національні оборонні плани Франції та Чехії в рамках ініціативи ЄС з переозброєння SAFE.

Нагадаємо, на початку березня президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що Франція збільшить кількість французьких ядерних боєголовок.

Макрон також говорив про готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.