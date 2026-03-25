Франция планирует выделить еще 8,5 млрд евро на закупку боеприпасов

Правительство Франции планирует инвестировать дополнительные 8,5 миллиарда евро в закупку боеприпасов до 2030 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню в выступлении перед Национальным собранием, передает BFMTV.

По словам главы правительства, увеличение инвестиций рассмотрят в рамках обновления закона о военном программировании и возможностях вооруженных сил (LPM). Парламент будет пересматривать это законодательство в мае-июне этого года.

Лекорню также объявил о создании платформы по поставке снарядов France munitions. Ожидается, что она станет поставщиком боеприпасов для удовлетворения потребностей французских вооруженных сил и армий союзников.

Как сообщалось, 25 марта Европейская комиссия одобрила национальные оборонные планы Франции и Чехии в рамках инициативы ЕС по перевооружению SAFE.

Напомним, в начале марта президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что Франция увеличит количество французских ядерных боеголовок.

Макрон также говорил о готовности развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.