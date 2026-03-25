Єврокомісія схвалила плани фінансування на переозброєння для Франції та Чехії

Європейська комісія схвалила національні оборонні плани Франції та Чехії в рамках ініціативи ЄС з переозброєння SAFE.

Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії, пише "Європейська правда".

Згідно з планами, Чехія та Франція матимуть право отримати кредити на переозброєння у розмірі 2,06 млрд євро та 15,09 млрд євро відповідно після підписання кредитних угод.

Тепер Рада ЄС має чотири тижні для прийняття імплементаційних рішень. Після їх схвалення Єврокомісія завершить укладення кредитних угод з чеським та французьким урядами. Очікується, що перші платежі надійдуть вже наступного місяця.

Відомо, що Єврокомісія ще не схвалила фінансування для переозброєння Угорщини.

Речник комісії Тома Реньє повідомив кореспондентці "Європейської правди", що план для Будапешта ще оцінюється, і буде схвалений, як тільки завершиться процес оцінки.

Раніше Рада вже схвалила плани для 16 держав-членів, які виявили бажання долучитися до механізму SAFE. Серед них – Польща, де програма з переозброєння викликала політичні дискусії та стала головним предметом суперечок між президентом Каролем Навроцьким, якого підтримує головна права опозиційна партія "Право і справедливість", та центристською коаліцією прем'єр-міністра Дональда Туска.

12 березня Навроцький оголосив, що вирішив накласти вето на закон про участь у програмі ЄС SAFE, за якою Польща претендує на близько 44 млрд євро кредитів на переозброєння.

Натомість Навроцький презентував свою версію програми з переозброєння "SAFE 0%", кошти для якої надходитимуть з бюджету Польщі.

Після вето польського президента щодо програми SAFE уряд ухвалив постанову про виділення коштів на оборону, яка дозволить Польщі долучитися до механізму.

Джерела в ЄС повідомили, що ветування президентом Польщі Каролем Навроцьким закону про участь його країни у програмі ЄС з переозброєння SAFE не вплинуло на роботу Єврокомісії над оформленням угоди про позику для Варшави.