Спікер Палати представників вважає, що США вже завершують війну з Іраном

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що Сполучені Штати начебто "завершують" війну з Іраном.

Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ у Вашингтоні, цитує BBC, пише "Європейська правда".

Джонсон вважає, що США "завершують операцію "Епічна лють".

"Ось що я думаю. І я вважаю, що це відбудеться найближчим часом і точно за графіком", – сказав він.

Його коментарі пролунали після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація веде переговори з "правильними людьми" в Ірані, які хочуть "укласти угоду".

З того часу Іран відхилив мирний план, надісланий США.

Також у військовому керівництві Ірану глузливо відреагували, що Штати "ведуть переговори самі із собою".