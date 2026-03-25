Спікер Палати представників вважає, що США вже завершують війну з Іраном
Новини — Середа, 25 березня 2026, 18:02 —
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що Сполучені Штати начебто "завершують" війну з Іраном.
Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ у Вашингтоні, цитує BBC, пише "Європейська правда".
Джонсон вважає, що США "завершують операцію "Епічна лють".
"Ось що я думаю. І я вважаю, що це відбудеться найближчим часом і точно за графіком", – сказав він.
Його коментарі пролунали після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація веде переговори з "правильними людьми" в Ірані, які хочуть "укласти угоду".
З того часу Іран відхилив мирний план, надісланий США.
Також у військовому керівництві Ірану глузливо відреагували, що Штати "ведуть переговори самі із собою".
