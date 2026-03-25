Спикер Палаты представителей считает, что США уже завершают войну с Ираном
Новости — Среда, 25 марта 2026, 18:02 —
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Соединенные Штаты якобы "завершают" войну с Ираном.
Об этом он сказал во время общения с СМИ в Вашингтоне, цитирует BBC, пишет "Европейская правда".
Джонсон считает, что США "завершают операцию "Эпическая ярость".
"Вот что я думаю. И я считаю, что это произойдет в ближайшее время и точно по графику", – сказал он.
Его комментарии прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация ведет переговоры с "правильными людьми" в Иране, которые хотят "заключить соглашение".
С тех пор Иран отклонил мирный план, присланный США.
Также в военном руководстве Ирана иронично отреагировали, что Штаты "ведут переговоры сами с собой".
