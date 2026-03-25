"Ведуть переговори самі із собою": в армії Ірану поглузували із заяв Трампа про близьку угоду

В Збройних силах Ірану з іронією відреагували на повідомлення зі США, зокрема на заяви президента Дональда Трампа про наближення угоди щодо припинення бойових дій.

Про це заявив речник іранських Збройних сил Ебрахім Золфакар, якого цитує CNN, повідомляє "Європейська правда".

Раніше Трамп висловив оптимізм щодо того, що угода наближається, і заявив, що в мирних переговорах беруть участь його посланець Стів Віткофф та зять Джаред Кушнер, а також держсекретар Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс.

Однак Тегеран поки не підтвердив факт переговорів, заявивши лише, що повідомлення передавалися через посередників.

"Чи дійшов рівень ваших внутрішніх конфліктів до такого ступеня, що ви ведете переговори самі з собою?.. Стратегічна міць, якою ви колись хвалилися, перетворилася на стратегічну поразку", – сказав Золфакарі.

Він також додав, що ціни на енергоносії та нафту не повернуться до колишніх рівнів, доки лідери США не викреслять ідею нападу на Іран.

Трамп заявив у понеділок, що Тегерану було передано список із 15 умов США для миру, включаючи відмову від будь-яких планів щодо створення ядерної зброї.

Також американський президент оголосив про призупинення військових ударів по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після "продуктивних" переговорів з Тегераном.

Згодом в Ірані заперечили будь-який діалог зі США, відкинувши заяви Трампа як спробу знизити ціни на енергоносії, що драматично виросли на тлі війни на Близькому Сході.

Видання Axios повідомило, що США та група країн Близького Сходу обговорюють можливість проведення мирних переговорів на високому рівні з Іраном вже в четвер, 26 березня, але все ще чекають на відповідь від Тегерана.