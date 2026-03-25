У Британії Apple запроваджує обов’язкове підтвердження віку

Компанія Apple запровадила вимоги щодо підтвердження віку для британських власників облікових записів.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Користувачам доведеться підтвердити, що їм виповнилося 18 років, щоб користуватися певними послугами чи функціями або виконувати певні дії у своєму обліковому записі.

Як зазначається, цей крок був схвально сприйнятий британським регулятором у сфері ЗМІ, Ofcom.

Наглядовий орган назвав ці заходи захисту "справжньою перемогою для дітей та сімей" і зазначив, що "тісно співпрацював з Apple та іншими сервісами, щоб забезпечити можливість застосування [перевірки віку] у різних контекстах".

Також, як зазначається, дорослі, які не підтвердять свій вік, побачать, що до їхніх облікових записів застосовуються фільтри вебконтенту – такі ж, як і до дитячих облікових записів.

Нещодавно писали, що Ofcom звернувся до технологічних компаній щодо необхідності захищати молодь в інтернеті після того, як британські депутати проголосували проти повної заборони соціальних мереж для людей віком до 16 років.

Діяльність чат-ботів опинилася в центрі скандалу після багатьох повідомлень про те, що ці платформи, зокрема і ресурс Grok Ілона Маска, генерували зображення дітей та жінок сексуального характеру.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що уряд планує ухвалити законодавство, яке б регулювало доступ до соціальних мереж для дітей та використання чат-ботів зі штучним інтелектом протягом кількох місяців.