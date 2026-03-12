Британський регулятор дав соцмережам час до кінця квітня для убезпечення молоді

Британський регулятор Ofcom звернувся до технологічних компаній щодо необхідності захищати молодь в інтернеті після того, як британські депутати проголосували проти повної заборони соціальних мереж для людей віком до 16 років.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Британський регулятор Ofcom надіслав листи до кількох платформ з вимогою посилити захист дітей.

Ofcom дав Facebook, Instagram, Roblox, Snapchat, TikTok і YouTube час до кінця квітня, щоб пояснити, які заходи вони вживають для перевірки віку.

Платформи також повинні викласти, як вони борються зі шкідливими алгоритмами і як впроваджують оновлення для користувачів. При цьому Ofcom вимагає "припинити тестування продуктів на дітях".

Також генеральна директорка Ofcom Мелані Доуз звинуватила великі технологічні компанії в тому, що вони "не ставлять безпеку дітей в центр своїх продуктів".

"Без належного захисту, такого як ефективна перевірка віку, діти регулярно наражаються на ризики, яких вони не обирали, у сервісах, яких вони не можуть реально уникнути. Це має швидко змінитися, інакше Ofcom вживе заходів", – наголосила вона.

Нагадаємо, у лютому прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що уряд планує ухвалити законодавство, яке б регулювало доступ до соціальних мереж для дітей та використання чат-ботів зі штучним інтелектом, протягом кількох місяців.

Діяльність чат-ботів опинилася в центрі скандалу після багатьох повідомлень про те, що ці платформи, зокрема і ресурс Grok Ілона Маска, генерували зображення дітей та жінок сексуального характеру.

10 березня палата громад Великої Британії більшістю голосів проголосувала проти запровадження заборони соціальних мереж для дітей віком до 16 років, натомість надавши уряду розширені повноваження у цьому питанні.