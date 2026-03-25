В Великобритании Apple вводит обязательную проверку возраста

Компания Apple ввела требования по подтверждению возраста для британских владельцев учетных записей.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Пользователям придется подтвердить, что им исполнилось 18 лет, чтобы пользоваться определенными услугами или функциями или выполнять определенные действия в своей учетной записи.

Как отмечается, этот шаг был одобрен британским регулятором в сфере СМИ, Ofcom.

Надзорный орган назвал эти меры защиты "настоящей победой для детей и семей" и отметил, что "тесно сотрудничал с Apple и другими сервисами, чтобы обеспечить возможность применения [проверки возраста] в различных контекстах".

Также, как отмечается, взрослые, которые не подтвердят свой возраст, увидят, что к их учетным записям применяются фильтры веб-контента – такие же, как и к детским учетным записям.

Недавно писали, что Ofcom обратился к технологическим компаниям по поводу необходимости защищать молодежь в интернете после того, как британские депутаты проголосовали против полного запрета социальных сетей для людей в возрасте до 16 лет.

Деятельность чат-ботов оказалась в центре скандала после многочисленных сообщений о том, что эти платформы, в частности и ресурс Grok Илона Маска, генерировали изображения детей и женщин сексуального характера.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство планирует принять законодательство, которое регулировало бы доступ к социальным сетям для детей и использование чат-ботов с искусственным интеллектом, в течение нескольких месяцев.