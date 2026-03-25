Латвія висловила протест російському дипломату через український дрон

Міністерство закордонних справ Латвії направило ноту протесту тимчасовому повіреному у справах Росії в Ризі через український дрон, який порушив повітряний простір країни у ніч на 25 березня.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті міністерства.

В МЗС Латвії зазначили, що протест висловили у зв'язку з вторгненням дрона в повітряний простір Латвії з території Росії.

Представнику російського посольства заявили, що Росія, ведучи загарбницьку війну в Україні, "створює непередбачувані ризики інцидентів у сфері безпеки в ширшому регіоні".

Під час розмови дипломату РФ також висловили засудження через російську масовану атаку 24 березня, внаслідок яких загинули та зазнали поранень мирні жителі, а також пошкоджено об'єкти Всесвітньої культурної та історичної спадщини ЮНЕСКО.

МЗС повторило вимогу до Росії припинити агресію та вивести збройні сили з усієї міжнародно визнаної території України.

Нагадаємо, йдеться про інцидент з українським безпілотником, який вночі 25 березня "заблукав" на територію Латвії і розбився там. Повідомлялося, що дрон залетів з Росії.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс пізніше підтвердив, що дрон ідентифікували як український.

Тієї ночі кілька українських безпілотників "заблукали" також на територію Естонії. За даними естонської сторони, ця група БпЛА прямувала атакувати російський порт Усть-Луга, від якого до території Естонії – менш як 30 км, а найкоротший маршрут від території України пролягає уздовж східних кордонів Латвії та Естонії.